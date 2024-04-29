Враг ударил по устью Днепра — мониторинговые каналы

Пока неизвестно о последствиях удара.

В ночь на 29 апреля 2024 года наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Об этом заявили в воздушных силах ВСУ.

Была угроза применения авиационных средств поражения.

По сообщению мониторинговых каналов, произошли пуски планирующих авиационных бомб по Херсонскому району Херсонской области.

В частности, речь шла об ударах по устью Днепра.

В настоящее время информация проверяется и уточняется.

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Напомним, оккупанты в ночь на 22 марта нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами. Враг, в частности, целился и по объектам критической инфраструктуры, атаковав Днепровскую ГЭС в Запорожье.

Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии — было два прямых попадания по ГЭС-2 и по ГЭС-1.

В результате ракетного удара россиян ДнепроГЭС выведена из строя на длительное время, а энергосистема Украины потеряла более тысячи мегаватт.

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