Враг ударил по устью Днепра — мониторинговые каналы

Пока неизвестно о последствиях удара.
В ночь на 29 апреля 2024 года наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
Об этом заявили в воздушных силах ВСУ.
Была угроза применения авиационных средств поражения.
По сообщению мониторинговых каналов, произошли пуски планирующих авиационных бомб по Херсонскому району Херсонской области.
В частности, речь шла об ударах по устью Днепра.
В настоящее время информация проверяется и уточняется.
Напомним, оккупанты в ночь на 22 марта нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами. Враг, в частности, целился и по объектам критической инфраструктуры, атаковав Днепровскую ГЭС в Запорожье.
Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии — было два прямых попадания по ГЭС-2 и по ГЭС-1.
В результате ракетного удара россиян ДнепроГЭС выведена из строя на длительное время, а энергосистема Украины потеряла более тысячи мегаватт.
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