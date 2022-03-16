Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы.

По состоянию на 09:00 16 марта 2022 все четыре атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать и производить электрическую энергию.

Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

В условиях военного положения и полномасштабной агрессии России "Энергоатом" усилил контроль и определил исключительную приоритетность безопасности ядерных установок над всеми остальными АЭС.

"Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем", — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 12 сутки находятся под контролем их военных формирований.

По состоянию на сегодняшнее утро на территории станции полсотни единиц вражеской техники и множество российских военных, много взрывчатки и оружия. Оккупанты продолжают взрывать на территории станции снаряды и неразорвавшиеся мины, когда они ее обстреливали.

"Все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, смены имеют возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков", — сообщили в НАЭК.

Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. В результате ядерная и радиационная безопасность – под угрозой.

Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарством первой необходимости.

Напомним, на Запорожской АЭС находятся около 900 оккупантов.