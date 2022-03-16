Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС перебуває у межах норми.

Станом на 09:00 16 березня 2022 року всі чотири атомні електростанції України продовжують стабільно працювати та виробляти електричну енергію.

Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії "Енергоатом" посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими АЕС.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", - йдеться у повідомленні.

Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже 12-ту добу перебувають під контролем їхніх військових формувань.

Станом на сьогоднішній ранок на території станції з пів сотні одиниць ворожої техніки та безліч російських військових, багато вибухівки та зброї. Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися, коли вони її обстрілювали.

"Всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС обслуговуються українським персоналом, зміни мають можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром загарбників", - повідомили в НАЕК.

Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Внаслідок цього ядерна та радіаційна безпека – під загрозою.

Через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС перебувають до 900 окупантів.

