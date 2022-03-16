103 дитини вже вбито російськими військами в Україні від початку війни

103 дитини вже вбито російськими військами в Україні від початку війни

Такі дані на ранок 16 березня

В Україні російські військові вже вбили 103 дитини.

Про це повідомила в ефірі ТСН генпрокурорка Ірина Венедиктова.

Вона зауважила, що такі дані оприлюднила ювенальна служба, яка веде підрахунок практично в ручному режимі, на сьогоднійшній ранок, 16 березня.

Нагадаємо, що прокуратура розпочала досудове розслідування через вбивство російськими окупантами оператора телеканалу FoxNews П'єра Закжевскі та української журналістки Олександри Кувшинової.

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