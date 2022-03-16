За 21 день війни в Україні одружилися понад 10 тисяч пар

Впродовж 24 лютого – 15 березня в Україні народилися понад 10 тисяч немовлят.
Починаючи з 24 лютого – 15 березня в Україні одружилися 10 683 пар.
Також за цей час на світ з'явилось 10 767 нових українців.
Про це повідомляє міністерство юстиції у Facebook.
"В країні триває війна, але життя не зупиняється. Діти народжуються, а українці пов‘язують себе шлюбними обітницями. Наші працівники продовжують працювати для вас навіть в умовах війни! Сила - в кожному з нас", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Калуші переселенка з Ірпеня народила дівчинку-богатирку.
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