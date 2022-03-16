За 21 день войны в Украине поженились более 10 тысяч пар

В течение 24 февраля – 15 марта в Украине родилось более 10 тысяч младенцев.

Начиная с 24 февраля – 15 марта в Украине поженились 10683 пар.

Также за это время на свет появилось 10767 новых украинцев.

Об этом сообщает министерство юстиции в Facebook.

"В стране продолжается война, но жизнь не останавливается. Дети рождаются, а украинцы связывают себя брачными узами. Наши работники продолжают работать для вас даже в условиях войны! Сила – в каждом из нас", – говорится в сообщении.

Напомним, в Калуше переселенка из Ирпеня родила девочку-богатырку.

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