За 21 день войны в Украине поженились более 10 тысяч пар

В течение 24 февраля – 15 марта в Украине родилось более 10 тысяч младенцев.
Начиная с 24 февраля – 15 марта в Украине поженились 10683 пар.
Также за это время на свет появилось 10767 новых украинцев.
Об этом сообщает министерство юстиции в Facebook.
"В стране продолжается война, но жизнь не останавливается. Дети рождаются, а украинцы связывают себя брачными узами. Наши работники продолжают работать для вас даже в условиях войны! Сила – в каждом из нас", – говорится в сообщении.
Напомним, в Калуше переселенка из Ирпеня родила девочку-богатырку.
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