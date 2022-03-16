"Велика сімка" проведе зустріч із Росією, заявив фінмін Японії

На зустрічі обговорять ситуацію в Україні.

Група семи промислово розвинених країн проведе онлайн-зустріч після 12:00 за Грінвічем, щоб обговорити дії Росії в Україні, заявив у середу міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі.

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Про це повідомляє Reuters.

Група "великої сімки" проведе онлайн-зустріч після 12:00 за Грінвічем, щоб обговорити дії Росії в Україні, заявив у середу міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі.

Судзукі, який оголосив про майбутню зустріч у парламенті, не уточнив, чи зустріч проводитиметься серед фінансових лідерів G7 або за участі інших представників.

Нагадаємо, що Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії. Лондон, якому раніше закидали надто слабкий тиск на російських олігархів, каже - тепер загальні статки тих, хто потрапив під обмеження, сягають сотні мільярдів фунтів. Про нові санкції проти росіян оголосила й Канада. Аби запровадити низку нових санкцій, Британія навіть спеціальний закон ухвалила. І тепер може позбавляти віз і заморожувати рахунки сотням росіян.