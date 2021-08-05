Взрыв на шахте в Донецкой области: в больнице умерли еще двое пострадавших шахтеров

Взрыв на шахте в Донецкой области: в больнице умерли еще двое пострадавших шахтеров

Трагедия унесла уже пять жизней.

В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля.

Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец.

"В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших. Уже пять жизней унесла эта страшная трагедия. Пять семей потеряли своих сыновей, мужей, братьев ... Светлая память ребятам. Сил все это пережить их семьям ", — написал он на странице в Facebook.

Напомним:

31 июля в поселке Удачное Покровского района Донецкой области произошел взрыв на шахте — 10 горняков попали в больницу.

— 10 горняков попали в больницу. Ранее в Донецкой области на шахте "Алмазная" государственного предприятия "Добропольеуголь — видуботок" погиб 37-летний горняк при выполнении подземных работ. Он получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

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