"Взяла подержать" более 1,5 млн долларов: суд арестовал депутата из Хмельницка

На суде защита утверждала, что найденные средства принадлежат свидетелю, выехавшему за границу.
Печерский суд Киева избрал меру пресечения депутату Хмельницкого городского совета по подозрению в незаконном обогащении. Светлана Баранская проведет в СИЗО следующие два месяца, но имеет право выйти из-под стражи под залог в размере 49 млн гривен.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Женщину подозревают в незаконном обогащении на миллионы долларов. Часть денег она хранила наличными, а другие потратила на приобретение объектов недвижимости.
Как сообщило "Суспільне Хмельницький", прокуроры требовали назначения вдвое большего залога. В то же время адвокаты настаивали, что обвинение не предоставило доказательств, что деньги, найденные в банковских ячейках и рабочем кабинете Баранской, принадлежат подозреваемой.
"У нас уже есть свидетель, который подтвердит, что деньги, которые были в ящиках, дали Баранской подержать в арендованной банковской ячейке, пока тот свидетель выезжал за границу", — заявил адвокат фигурантки.
Пока не сообщается, будет ли Светлана Баранская вносить залог.
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