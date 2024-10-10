"Взяла подержать" более 1,5 млн долларов: суд арестовал депутата из Хмельницка

На суде защита утверждала, что найденные средства принадлежат свидетелю, выехавшему за границу.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения депутату Хмельницкого городского совета по подозрению в незаконном обогащении. Светлана Баранская проведет в СИЗО следующие два месяца, но имеет право выйти из-под стражи под залог в размере 49 млн гривен.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Женщину подозревают в незаконном обогащении на миллионы долларов. Часть денег она хранила наличными, а другие потратила на приобретение объектов недвижимости.

Как сообщило "Суспільне Хмельницький", прокуроры требовали назначения вдвое большего залога. В то же время адвокаты настаивали, что обвинение не предоставило доказательств, что деньги, найденные в банковских ячейках и рабочем кабинете Баранской, принадлежат подозреваемой.

"У нас уже есть свидетель, который подтвердит, что деньги, которые были в ящиках, дали Баранской подержать в арендованной банковской ячейке, пока тот свидетель выезжал за границу", — заявил адвокат фигурантки.

Пока не сообщается, будет ли Светлана Баранская вносить залог.

Напомним, работники ДБР обнаружили у депутата Хмельницкого городского совета более 1,5 миллиона долларов наличными и недвижимость , которые она не задекларировала. Если факт незаконного обогащения будет доказан в суде, женщина проведет за решеткой до 10 лет.

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