ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
396
Время на прочтение
1 мин

Заместитель Умерова генерал-лейтенант Гаврилюк уходит с должности

Иван Гаврилюк покидает должность по собственному желанию.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк / © скриншот с видео

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк покидает пост замминистра обороны по собственному желанию.

Об этом Гаврилюк сообщил в комментарии «Суспільному».

Детали о своем решении генерал не комментирует.

7 марта правительство утвердило двух новых членов Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ). Ими стали Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер — экс-замминистра обороны, который отвечает за институциональное развитие министерства и имеет опыт в сфере предотвращения коррупции.

В Минобороны Гаврилюк напрямую координировал направление закупок.

К слову, перед этим журналистка и член Общественного антикоррупционного совета (ГАР) при Минобороны Татьяна Николаенко сообщила в Facebook, что Гаврилюк может уйти с должности в результате конфликта с Умеровым.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
396
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie