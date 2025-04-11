Заместитель Умерова генерал-лейтенант Гаврилюк уходит с должности

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк / © скриншот с видео

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Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк покидает пост замминистра обороны по собственному желанию.

Об этом Гаврилюк сообщил в комментарии «Суспільному».

Детали о своем решении генерал не комментирует.

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7 марта правительство утвердило двух новых членов Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ). Ими стали Иван Гаврилюк и Станислав Гайдер — экс-замминистра обороны, который отвечает за институциональное развитие министерства и имеет опыт в сфере предотвращения коррупции.

В Минобороны Гаврилюк напрямую координировал направление закупок.

К слову, перед этим журналистка и член Общественного антикоррупционного совета (ГАР) при Минобороны Татьяна Николаенко сообщила в Facebook, что Гаврилюк может уйти с должности в результате конфликта с Умеровым.