Заморозки и похолодание: в Одесскую область надвигается антициклон

Погодные условия ухудшатся.
С 30 сентября в Одессе и области ожидаются заморозки. В регион идет антициклон Lioba. Он принесет похолодание.
Об этом сообщает на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Так, в городе и области ожидаются заморозки на почве до -5 °С, а в воздухе до -1 °С.
В связи с этим Укргидрометцентр объявил в регионе желтый уровень — с потенциально опасными погодными условиями.
Между тем в Сети начали появляться видео шторма на Черном море.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань поделился с ТСН.ua своим прогнозом на октябрь-2021. Так, согласно его расчетам, в октябре ожидается очень холодная погода с заморозки, будет немало и дождливых дней.