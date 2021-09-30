Заморозки и похолодание: в Одесскую область надвигается антициклон

Заморозки и похолодание: в Одесскую область надвигается антициклон

Погодные условия ухудшатся.

С 30 сентября в Одессе и области ожидаются заморозки. В регион идет антициклон Lioba. Он принесет похолодание.

Об этом сообщает на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Так, в городе и области ожидаются заморозки на почве до -5 °С, а в воздухе до -1 °С.

В связи с этим Укргидрометцентр объявил в регионе желтый уровень — с потенциально опасными погодными условиями.

Между тем в Сети начали появляться видео шторма на Черном море.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань поделился с ТСН.ua своим прогнозом на октябрь-2021. Так, согласно его расчетам, в октябре ожидается очень холодная погода с заморозки, будет немало и дождливых дней.

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