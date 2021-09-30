Заморозки і похолодання: до Одеської області суне антициклон

Заморозки і похолодання: до Одеської області суне антициклон

Погодні умови погіршаться.

Від 30 вересня в Одесі та області очікуються заморозки. До регіону наближається антициклон Lioba. Він принесе похолодання.

Про це повідомляє на сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

Так, в місті і області очікуються заморозки на ґрунті до -5 °С, а в повітрі до -1 °С.

У зв'язку з цим Укргідрометцентр оголосив в регіоні жовтий рівень - з потенційно небезпечними погодними умовами.

Тим часом в Мережі почали з'являтися відео шторму на Чорному морі.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань поділився з ТСН.ua своїм прогнозом на жовтень-2021. Так, згідно з його розрахунками, у жовтні очікується дуже холодна погода із заморозки, буде немало і дощових днів.

Метеозалежність: на українців очікує суха приємна погода прийдешнього тижня

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