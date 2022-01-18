Завтра в Херсоне перекроют движение транспорта: где не проехать

В городе состоятся мероприятия.
Завтра, 19 января, в Херсоне с 12:00 до 12:30 перекроют движение транспорта, в том числе и пассажирского. Это связано с крестным ходом.
Об этом идет речь на странице полиции Херсонской области.
Движение транспорта будет перекрыто от Свято-Духовского кафедрального собора по маршруту: улица Воронцовская – улица Соборная – проспект Ушакова – площадь им. Ю.Тутушкина.
Кроме того, в 28 населенных пунктах Херсонской области состоится более 50 массовых мероприятий, в 5 городах и поселках состоится крестный ход в места массового купания.
На охрану публичного порядка в местах проведения мероприятий будут задействованы около 150 полицейских. Также в обеспечение безопасности граждан привлекаются 120 работников ГСЧС и медработники.
Крещение Господне – христианский праздник, ежегодно отмечаемый 19 января. Его главная традиция и обряд – крещенское купание в проруби, или купели – из года в год выполняется многими украинцами. Ведь по верованию, вода во всех источниках чудодейственна и прибавляет здоровье.
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