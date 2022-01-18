Впервые за 20 лет главой Европарламента стала женщина: кто она

Впервые за 20 лет главой Европарламента стала женщина: кто она

До этого Мецола была вице-президентом Европарламента.

18 января Европейский парламент избрал нового главу. Впервые через 20 лет головой стала женщина. На эту должность назначили Роберту Мецолу, ранее занимавшую должность вице-президента Европарламента. Также она является самой молодой главой Европарламента.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.

За кандидатуру Мецоли проголосовали 458 депутатов. Мецола, член центральноцентристской Европейской народной партии (EPP), стала третьей женщиной, которая заняла высокую должность и обыграла трех других кандидатов на эту должность: испанку Сиру Рего, польку Косму Злотовского и шведку Элис Ба Кунке.

Что о ней известно

По информации из открытых источников, известно, что Роберта Мецола родилась в 1979 году. Она замужем, имеет троих детей. Новоизбранная президент окончила Мальтийский университет и Колледж Европы в Брюгге по направлению "Право". Она специализируется на европейском праве и европейской политике. Новоизбранная глава является депутатом Европарламента от 2013 года и вице-президентом парламента от 2020 года. Мацола временно занимала должность главы Европарламента после смерти предшественника Давида Сассоли.

Напомним, 11 января в Онкологическом справочном центре Авиано скончался предыдущий глава Европейского парламента Давид Сассоли. Перед тем его госпитализировали из-за проблем с иммунной системой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.