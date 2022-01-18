Завтра у Херсоні перекриють рух транспорту: де не проїхати

Завтра у Херсоні перекриють рух транспорту: де не проїхати

У місті відбудуться заходи.

Завтра, 19 січня, в Херсоні від 12:00 до 12:30 перекриють рух транспорту, зокрема і пасажирського. Це пов’язано із хресною ходою.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області.

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Рух транспорту перекриють від Свято-Духівського кафедрального собору за маршрутом: вулиця Воронцовська – вулиця Соборна – проспект Ушакова – площа ім. Ю.Тутушкіна.

Крім того, у 28 населених пунктах Херсонської області відбудеться понад 50 масових заходів, у 5 містах та селищах відбудеться хресна хода до місць масового купання.

На охорону публічного порядку в місцях проведення заходів будуть задіяні близько 150 поліцейських. Також до забезпечення безпеки громадян залучаються 120 працівників ДСНС та медпрацівники.

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Хрещення Господнє – християнське свято, яке щороку відзначають 19 січня. Його головна традиція та обряд – водохресне купання в ополонці, або купелі – із року в рік виконується багатьма українцями. Адже за віруванням, вода у всіх джерелах чудодійна і додає здоров’я.

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