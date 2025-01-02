Зеленский рассказал, где на фронте самая тяжелая ситуация

Президент Украины поблагодарил всех наших подразделений, которые наносят удары по российской армии.

Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент рассказал о докладе Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте и в районах Курской операции.

"Ежедневно – и 31 декабря, и 1 января – постоянные российские штурмы в Донецкой области. Больше суток – Покровское направление, Кураховское, жестко на Лиманском и Времивском направлениях. Отдельно обсудили защиту Херсона. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции – более 30 российских атак ежесуточно", - сообщил Зеленский.

"За результаты в боях на днях я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, отразившие один из очень жестоких российских штурмов в канун Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые Покровск, 79-я бригада ДШИ, которая действует очень активно. Молодцы, воины! Спасибо всем!", — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что нынешний год станет важным в достижении мира благодаря единству демократических стран.

Читайте также: