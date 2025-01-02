Зеленський розповів, де на фронті найтяжча ситуація

Президент України подякував всім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії. Зокрема, він відзначив бригади, які обороняють Покровськ.

Про це сказав український лідер Володимир Зеленський.

Президент розповів про доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах Курської операції.

"Щодня – і 31 грудня, і 1 січня – постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу – Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції – більш ніж 30 російських атак щодоби", - повідомив Зеленський.

"За результати в боях цими днями я хочу відзначити 24-ту й 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно. Молодці, воїни! Дякую всім!", — зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що цей рік стане важливим у досягненні миру завдяки єдності демократичних країн.

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