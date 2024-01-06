Зеленский повысил Малюка в звании

В субботу, 6 января, указом президента Украины Владимира Зеленского главе СБУ Василию Малюку присвоено звание генерал-лейтенанта.

Об этом сообщили на официальной странице главы государства.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василию Васильевичу — Главе Службы безопасности Украины", — говорится в тексте документа за подписью Зеленского.

Напомним, до того, как возглавить СБУ в июле 2022 года, Василий Малюк занимал должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины. В марте 2022 года полковник Малюк получил первое генеральское звание — бригадного генерала.

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