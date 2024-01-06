Зеленський підвищив Малюка у званні

У суботу, 6 січня, указом президента України Володимира Зеленського голові СБУ Василю Малюку присвоєно звання генерал-лейтенанта.

Про це повідомили на офіційній сторінці очільника держави.

“Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу – Голові Служби безпеки України”, - йдеться у тексті документа за підписом Зеленського.

Нагадаємо, до того, як очолити СБУ в липні 2022 року, Василь Малюк перебував на посаді першого заступника голови Служби безпеки України. У березні 2022 року полковник Малюк отримав перше генеральське звання — бригадного генерала.

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