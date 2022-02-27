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Зеленский сообщил о главной цели украинской власти

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Зеленский сообщил о главной цели украинской власти

Associated Press

Украинский президент заверил, что руководители государства прилагают все усилия для того, чтобы защитить его целостность.

Президент Украины Владимир Зеленский главной задачей власти во время российской агрессии назвал защиту государства и его территориальную целостность.

Такое заявление он сделал во время своего видеообращения в воскресенье, 27 февраля.

“Моя задача как президента защитить наше государство. И вы это увидели в эти жесткие дни, как мы эту задачу выполняем”, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, все руководство государства находится в Украине и прилагает все возможные усилия для того, чтобы защищать его целостность.

“Мы с вами должны действовать прагматично, чтобы достичь нашей цели. А наша цель – это наша территориальная цельность. Нашу позицию вы заметили на 100%. Это безусловная защита национальной государственности», – подчеркнул президент.

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