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Зеленський повідомив про головну мету української влади

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Зеленський повідомив про головну мету української влади

Associated Press

Український президент запевнив, що керівники держави докладають усі зусилля для того, щоб захистити її цілісність.

Президент України Володимир Зеленський головним завданням влади у час російської агресії назвав захист держави та її територіальної цілісності.

Таку заяву він зробив під час свого відеозвернення у неділю, 27 лютого.

“Моє завдання, як президента, захистити нашу державу. І ви це побачили протягом цих жорстких днів, як ми це завдання виконуємо”, - підкреслив Зеленський.

За його словами, усе керівництво держави перебуває в Україні та докладає усі можливі зусилля для того, щоб боронити її цілісність. 

“Ми з вами маємо діяти прагматично, щоб досягти нашої мети. А наша мета – це наша територіальна цілісність. Нашу позицію ви побачили на 100%. Це безумовний захист національної державності”, - підкреслив президент. 

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