Зеленський повідомив про головну мету української влади

Український президент запевнив, що керівники держави докладають усі зусилля для того, щоб захистити її цілісність.

Президент України Володимир Зеленський головним завданням влади у час російської агресії назвав захист держави та її територіальної цілісності.

Таку заяву він зробив під час свого відеозвернення у неділю, 27 лютого.

“Моє завдання, як президента, захистити нашу державу. І ви це побачили протягом цих жорстких днів, як ми це завдання виконуємо”, - підкреслив Зеленський.

За його словами, усе керівництво держави перебуває в Україні та докладає усі можливі зусилля для того, щоб боронити її цілісність.

“Ми з вами маємо діяти прагматично, щоб досягти нашої мети. А наша мета – це наша територіальна цілісність. Нашу позицію ви побачили на 100%. Це безумовний захист національної державності”, - підкреслив президент.