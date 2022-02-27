Зеленський повідомив про головну мету української влади

Український президент запевнив, що керівники держави докладають усі зусилля для того, щоб захистити її цілісність.
Президент України Володимир Зеленський головним завданням влади у час російської агресії назвав захист держави та її територіальної цілісності.
Таку заяву він зробив під час свого відеозвернення у неділю, 27 лютого.
“Моє завдання, як президента, захистити нашу державу. І ви це побачили протягом цих жорстких днів, як ми це завдання виконуємо”, - підкреслив Зеленський.
За його словами, усе керівництво держави перебуває в Україні та докладає усі можливі зусилля для того, щоб боронити її цілісність.
“Ми з вами маємо діяти прагматично, щоб досягти нашої мети. А наша мета – це наша територіальна цілісність. Нашу позицію ви побачили на 100%. Це безумовний захист національної державності”, - підкреслив президент.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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