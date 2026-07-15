Женщина избила ребенка посреди улицы: прокуратура открыла уголовное производство

В Харькове женщина избила ребенка на улице / © Харьковская областная прокуратура

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Харьковские правоохранители начали уголовное производство по факту насилия над ребенком. Поводом для реагирования стало видео с избиением 7-летнего мальчика, опубликованное в социальных сетях вчера, 14 июля. Полицейские оперативно установили место жительства семьи и выехали по адресу.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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В ходе проверки выяснилось, что в двух комнатах коммунальной квартиры проживают 48-летняя безработная женщина, ее мать и трое детей: 12-летний мальчик с расстройством аутистического спектра, 9-летняя девочка и 7-летний сын, пострадавший от действий матери.

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Отец старших детей умер, а отец младшего проживает отдельно. Всех троих детей изъяли из помещения и госпитализировали в больницу для проведения медицинского обследования.

Прокуратура начала досудебное расследование по статье 166 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за злостное невыполнение родительских обязанностей.

Как оказалось, женщину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Также в начале года медики сообщали в полицию, что самого младшего мальчика ни разу не приводили на обязательное медицинское обследование.

«У каждого ребенка есть право на безопасность и надлежащую заботу. Если это право нарушается, государство должно решительно реагировать. По этому делу будут тщательно проверены все обстоятельства, а каждый, кто допустил нарушение прав детей, будет нести ответственность, предусмотренную законом», — написал руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

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В Харькове ребенка забрали у наркозависимой матери

Напомним, в Харькове правоохранители и представители службы по делам детей изъяли 12-летнюю девочку из дома, где отсутствовали элементарные условия для жизни.

В ходе проверки выяснилось, что ребенок находился дома один, был голодным и грязным, не посещал школу, а в квартире не было света, газа, воды и продуктов.

Девочка рассказала, что ее мать систематически злоупотребляет наркотиками. Из-за угрозы жизни и здоровью ребенка немедленно забрали и доставили в городскую больницу для обследования. По этому факту начато досудебное расследование по статье 166 Уголовного кодекса Украины.

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