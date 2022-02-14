Жили вместе и вероятно были любовниками: в Ровенской области загадочно погибли двое мужчин

Полиция расследует причины трагедии.
В г. Здолбунов Ровенской области загадочно погибли двое мужчин. Полиция устанавливает причину трагедии.
Об этом сообщают "Чрезвычайные новости".
Трагедия произошла в частном доме. Там из-за взрыва гранаты погибли двое мужчин. Соседи покойных рассказали, что когда услышали взрыв — сразу прибежали в дом, однако не сразу узнали пострадавших, поскольку их тела были изуродованы. Люди вызвали полицию.
Погибшими оказались 40-летний хозяин дома и его 47-летний друг. Мужчины несколько лет жили вместе и злоупотребляли алкоголем. Соседка погибших Галина Коляда рассказали, что мужчины вероятно были любовниками.
"Одного и другого женщины выгнали из дома, так они и жили вместе", — говорит Галина Коляда.
В полиции сообщили, что расследуют причины трагедии. Там установили, что взрыв мог произойти из-за неосторожного обращения с гранатой. Известно, что погибшие ветеранами АТО не являлись, следствие устанавливает, откуда у них оружие.
Напомним, в Здолбунове в Ровенской области два человека погибли от взрыва. Прогремело в частном доме — смертельные травмы получили владелец жилья и его приятель. На месте правоохранители обнаружили обломки боеприпаса, предварительно – боевой гранаты РГД-5.
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