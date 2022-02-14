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Жили разом і ймовірно були коханцями: у Рівненській області загадково загинули двоє чоловіків

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Жили разом і ймовірно були коханцями: у Рівненській області загадково загинули двоє чоловіків

Кадр із відео

Поліція розслідує причини трагедії.

У м. Здолбунів Рівненської області загадково загинули двоє чоловіків. Поліція встановлює причини трагедії. 

Про це повідомляють "Надзвичайні новини". 

Трагедія сталась у приватному будинку. Там через вибух гранати загинуло двоє чоловіків. Сусіди покійних розповіли, що коли почули вибух - одразу прибігли до помешкання, проте не одразу впізнали потерпілих, оскільки їхні тіла були понівечені. Люди викликали поліцію.

Загиблими виявились 40-річний господар будинку та його 47-річний друг. Місцеві кілька років жили разом та зловживали алкоголем. Сусідка загиблих Галина Коляда розповіли, що чоловіки ймовірно були коханцями.

"Одного та іншого жінки визнали з дому, то вони і жили разом", - каже Галина Коляда. 

У поліції повідомили, що розслідують причини трагедії. Там встановили, що вибух міг статись через необережне поводження з гранатою. Відомо, що загиблі ветеранами АТО не були, слідство встановлює, звідки у них зброя. 

Нагадаємо, у Здолбунові на Рівненщині двоє людей загинуло від вибуху. Прогриміло у приватному будинку — смертельних травм зазнали власник житла та його приятель. На місці правоохоронці виявили уламки боєприпасу, попередньо — бойової гранати РГД-5. 

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