Злоупотребляли влиянием: в Одессе задержаны два военнослужащих

В Одессе полиция и СБУ разоблачили двух военнослужащих в злоупотреблении влиянием. Фигуранты за денежное вознаграждение обещали помощь с переводом в тыловые подразделения и избеганием участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Свои услуги они оценивали от 3000 до 4000 долларов.

В Одессе полиция и СБУ разоблачили двух военнослужащих в злоупотреблении влиянием

"А в случае отказа в предоставлении денег угрожали искусственными препятствиями, неблагоприятным решением ВЛК и участием в боевых действиях", — сообщили в ведомстве.

В настоящее время злоумышленникам доложено о подозрении. За совершенное им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Одессе полиция и СБУ разоблачили двух военнослужащих в злоупотреблении влиянием

Ранее говорилось, что СБУ, Национальная полиция и прокуратура зафиксировали рост террористической активности российских спецслужб на территории Украины. Только через несколько дней удалось предотвратить взрывы и поджог в четырех регионах страны, которые готовились по указанию врага.

Читайте также: