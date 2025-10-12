Зеленский назвал главные цели для Tomahawk и сравнил тактику с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Использование американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk будет ограничено исключительно военными целями.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал об этом в интервью Fox News.

Глава государства подчеркнул, что основная цель — уменьшить способность России вести длительную войну, поскольку Кремль финансирует агрессию за счет продажи энергоносителей.

«По моему мнению, самое важное — уменьшить способность России продолжать столь длительную войну. И это единственный способ, как это сделать, либо оказывать давление на Путина дипломатическими средствами… либо оказывать давление на него на поле боя. Но прежде всего — уменьшение возможности, возможностей России продолжать войну», — объяснил Зеленский.

Никаких ударов по гражданским объектам

Зеленский также провел четкое разграничение между тактикой Украины и России, подчеркнув, что, несмотря на боль потерь среди военных и гражданского населения, украинская сторона никогда не наносила ударов по гражданским объектам в России.

«Поэтому, если мы говорим о далекой дистанции, мы говорим только о военных целях. Вот и все. Мы никогда, даже со всей этой болью потерь… наш народ никогда не наносил атак по их гражданским. В этом большая разница между Украиной и Россией», — подчеркнул президент.

Таким образом, в случае получения Tomahawk, их применение будет направлено исключительно на военные объекты и питающую российскую военную машину инфраструктуру.

