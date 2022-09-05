Как наладить тандемное грудное кормление: простые советы

Тандемное кормление — так называют одновременное кормление старшего и младшего ребенка грудью.
Об этом пишет "UNICEF Ukraine".
Это обычный, здоровый и безопасный вариант для малышей.
Если вы беременны и беременность протекает нормально, вы можете продолжать кормить грудью. Когда малыш родится, не нужно прекращать кормить грудью старшего братика или сестренку.
Тандемное вскармливание помогает увеличить количество грудного молока. Чем больше молока потребляют ваши дети, тем больше его производят грудь. Таким образом можно накормить более одного ребенка.
Помните: грудное молоко является лучшей едой и напитком для ребенка в течение первых шести месяцев жизни. При этом кормить грудью можно до 2 лет и дольше. Кроме того, грудное вскармливание – это отличный способ успокоить детей и построить с ними крепкую связь.
В период грудного вскармливания не забывайте о собственном самочувствии. Убедитесь, что достаточно питаетесь, отдыхаете и получаете необходимую поддержку от родных.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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