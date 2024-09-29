Как победить низкое давление: рекомендации врача

Низкое давление менее опасно, чем высокое с точки зрения геморрагических инсультов или избыточных нагрузок на сердце. Впрочем, он также оказывает влияние на самочувствие и здоровье человека.

Как победить низкое давление, рассказал в TikTok врач Юрий Габорец.

"Гипотоники все равно себя плохо чувствуют: головокружение, сердцебиение, слабость. Все это из-за плохого кровоснабжения мозга. Поэтому страдают почки, колобочковая фильтрация. Чтобы нормализовать давление, нужно устранить причину. Чаще всего это гипотереоз", — говорит медик.

По его словам, врач-эндокринолог и кардиолог могут прописать необходимое лечение. На давление может влиять и наследственная метеочувствительность. Поэтому, кроме приема необходимого лекарства, по возможности, следует делать физические упражнения и обливать холодной водой.

"Хроническим гипотоникам нужно все время держать сосуды в тонусе: употреблять мед, темный шоколад, черный чай. Но не кофе, потому что он мочегонный и больше выведет воды. Низкое давление указывает нам, что здоровье — это баланс. Хорошо, когда все в норме. Поэтому прислушайтесь к своим ощущениям и заботьтесь о своем здоровье", — подчеркнул Юрий Габорец.

Напомним, что самолечение может оказаться вредным для вашего здоровья. В случае симптомов обращайтесь к профессиональному врачу.

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