Як перемогти низький тиск: рекомендації лікаря

Низький тиск менш небезпечний, ніж високий з точки зору виникнення геморагічних інсультів чи надлишкових навантажень на серце. Втім, він також має вплив на самопочуття та здоров'я людини.

Як перемогти низький тиск, розповів у TikTok лікар Юрій Габорець.

"Гіпотоніки все одно себе погано почувають: запаморочення, серцебиття, слабкість. Все це через погане кровопостачання мозку. Тому страждають нирки, колобочкова фільтрація. Щоб нормалізувати тиск, треба усунути причину. Найчастіше - це гіпотереоз", - каже медик.

З його слів, лікар-ендокринолог та кардіолог може прописати необхідне лікування. На тиск може впливати і спадкова метеочутливість. Тому, окрім приймання необхідних ліків, за можливості, варто робити фізичні вправи та обливатися холодною водою.

"Хронічним гіпотонікам потрібно увесь час тримати судини в тонусі: вживати мед, темний шоколад, чорний чай. Але не каву, бо вона сечогінна і більше виведе води. Низький тиск вказує нам, що здоров'я - це баланс. Добре, коли все в нормі. Тому прислухайтеся до своїх відчуттів та дбайте про своє здоров'я", - наголосив Юрій Габорець.

Нагадаємо, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. У разі симптомів звертайтеся до професійного лікаря.

Нагадаємо, американська лікарка з клініки у Філадельфії (США) Ліз МакМахо розповіла, який біль у животі небезпечний. З її слів, різкий, вкрай виражений больовий синдром може бути ознакою таких станів, як апендицит, каміння у жовчному міхурі, виразка шлунка з ризиком кровотечі.

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