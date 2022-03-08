Глава ВОЗ впервые обвинил РФ в войне против Украины

Глава ВОЗ впервые обвинил РФ в войне против Украины

Ранее организация не обвиняла РФ напрямую.

Глава ВОЗ впервые высказался по поводу войны РФ в Украине.

«События в Украине разбивают сердце. Я призываю РФ обеспечить мирное разрешение этого кризиса и бесперебойный доступ гуманитарной поддержки», – процитировало издание Politico главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса.

Ранее ВОЗ осуждала войну на территории Украины, но не обвиняла направление РФ.

Добавим, что международная организация "Врачи без границ" подтвердила, что гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая.

Среди основных проблем: у жителей нет доступа к питьевой воде, в городе заканчиваются продукты, нет электричества и энергоснабжения.

Как сообщает организация, их представитель в Украине следит за ситуацией. Нет воды, электричества и отопления. Интернет и телефонные услуги отключены. Больницы, супермаркеты и жилые дома получили серьезные повреждения.