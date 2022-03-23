Как справиться со стрессом во время войны

Как справиться со стрессом во время войны

Минздрав подготовил рекомендации о действиях, которые помогут безопасно адаптироваться к современным реалиям и минимизировать последствия стресса.

Уже почти месяц идет военная агрессия РФ против Украины. В таких условиях человек может испытывать стресс и глубокие переживания, страх и тревогу, передает Минздрав.

Итак, даем рекомендации о действиях, которые помогут безопасно адаптироваться к современным реалиям и минимизировать последствия стресса.

Помните, что испытывать тревогу, беспокойство и страх в то время, когда вокруг вас боевые действия, а страна в состоянии войны с агрессором – нормально. Это приемлемая реакция вашей психики и организма на сложившуюся ситуацию.

Напомним, Минздрав предоставил рекомендации, что делать, чтобы не потерять лактацию в условиях войны, как сохранить и стимулировать лактацию и получить безвозмездную консультацию с ГВ.

Напомним, люди, находящиеся в местах временного пребывания, в холодное время года должны быть обеспечены теплой одеждой и одеялами.

В местах временного пребывания людей, особенно в холодное время года, возрастает риск распространения респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.