Як впоратися зі стресом під час війни

Як впоратися зі стресом під час війни

МОЗ підготувало рекомендації про дії, які допоможуть безпечно адаптуватися до сучасних реалій та мінімізувати наслідки стресу.

Вже майже місяць триває військова агресія РФ проти України. За таких умов людина може відчувати стрес та глибокі переживання, страх та тривогу, передає МОЗ.

Тож, надаємо рекомендації про дії, які допоможуть безпечно адаптуватися до сучасних реалій та мінімізувати наслідки стресу.

Пам’ятайте, що відчувати тривогу, занепокоєння та страх в той час, коли навколо вас бойові дії, а країна в стані війни з агресором, — нормально. Це прийнятна реакція вашої психіки та організму на ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, МОЗ надав рекомендації, що робити, аби не втратити лактацію в умовах війни, як зберегти та стимулювати лактацію та де отримати безоплатну консультацію з ГВ.

Нагадаємо, люди, які перебувають у місцях тимчасового перебування, у холодну пору року мають бути забезпечені теплим одягом і ковдрами.

У місцях тимчасового перебування людей, особливо у холодну пору року, зростає ризик поширення респіраторних хвороб, у тому числі і COVID-19.

Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.