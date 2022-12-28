Новое исследование выявило витамин №1 для лечения болезни печени

Одна витаминка в день может оказывать большое влияние.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖХП) — стеатоз, выявляемый во время визуализационного или гистологического исследования. Проблема появляется без имеющихся причин, таких как злоупотребление алкоголем, длительное употребление стеатогенных лекарственных средств или хронических заболеваний.

Причиной боли и дискомфорта с правой стороны под ребрами часто становится неалкогольная жировая болезнь печени. К счастью новое исследование показало, что определенный витамин может помочь при этом воспалении.

В исследовании, недавно опубликованном в Journal of Hepatology, команда из медиков в Сингапуре использовала как витамин B12, так и фолиевую кислоту, чтобы исследовать их влияние на неалкогольный стеатоз. Результаты показали уменьшение воспаления и рубцов, вызванных неалкогольной жировой болезнью печени, а также уменьшение прогрессирования заболевания во время приема витамина B12 и фолиевой кислоты.

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"Наши результаты свидетельствуют о том, что относительно недорогую терапию (витамин В12 и фолиевая кислота) можно использовать для предотвращения и/или задержки прогрессирования НАСГ", — сказал исследователь Бриеш Сингх.

Как витамин B12 и фолиевая кислота могут помочь в случае неалкогольной жировой болезни печени

"Неалкогольная жировая болезнь печени — это накопление жира в печени, которое не вызвано употреблением алкоголя. У некоторых людей это вызывает воспаление и, наконец, образование рубцов в более серьезном подтипе НАЖХП, который называется НАСГ", — говорит врач Лиан Постон.

Чрезмерное употребление популярного витамина увеличивает риск геморрагического инсульта, рака и атрофии костной ткани. / Фото: Pexels

Она пояснила, что в случае прогрессирования неалкогольной жировой болезни печени "здоровые клетки органа заменяются рубцовой тканью".

Она также отмечает, что последнее клиническое исследование показало: основная причина НАСГ состоит в том, что белок, роль которого заключается в транспортировке и переваривании жира, поддерживающего здоровый энергетический обмен и предотвращающий воспаления, не может выполнять свою функцию.

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Когда речь идет о том, как витамин B12 и фолиевая кислота помогают при воспалении и рубцах, связанных с неалкогольной жировой болезнью печени, доктор объясняет: витамины повышают уровень белка, восстанавливая его функцию, устраняющую воспаление печени и рубцевание.

Итак, если вы хотите увеличить количество B12 и фолиевой кислоты, которые вы получаете в своем рационе, врачи советуют употреблять больше рыбы, нежирного мяса и молочных продуктах. А фолиевую кислоту можно получить, употребляя яйца, бобовые и зеленые листовые овощи.

Добавим, что новое исследование выявило , что арахис не только помогает худеть, но и держать здоровыми сердце и сосуды.

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