То, как вы едите, может повысить риск сердечного приступа

То, как вы едите, может повысить риск сердечного приступа

Не только то, что вы едите, важно для сердца. Риску сердечных заболеваний способствует и то, как вы едите.

Болезни сердца являются причиной смерти номер один в мире. Выбор продуктов для ежедневного рациона оказывает значительное влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку жареная, жирная и сладкая пища связана с хроническим заболеванием.

Но новое исследование показывает, что не только то, что вы едите, важно. Риску сердечных заболеваний способствует и то, как вы едите.

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Исследование 2021 года, опубликованное в журнале «Менопауза» (NAMS), показывает, что среди пожилых женщин питание в одиночестве значительно связано с повышением риска сердечных заболеваний.

Для проведения своего исследования медики из школ медсестер Корейского католического университета, Ульсанского университета и Университета Сэмюн пересмотрели данные о 590 женщинах в постменопаузе старше 65 лет, которые собрали в рамках Национального обследования здоровья и питания в Корее в 2016 году.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые ели более двух раз в день, имели в 2,58 раза больший риск развития стенокардии — формы боли в груди, вызванной снижением притока крови к сердцу, чем те, кто принимал пищу в компании.

По данным Американской кардиологической ассоциации стенокардия часто ассоциируется с ишемической болезнью сердца и коронарными микрососудистыми заболеваниями.

Однако причиной сердечных заболеваний может быть не только одиночество, объясняют исследователи.

Женщины, которые обычно ели наедине, имели «худшие знания о питании и диетологии», чем их коллеги, которые часто обедали с другими.

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Более того, они обычно потребляли меньше калорий и углеводов, а также меньше клетчатки, калия и натрия, чем те, кто регулярно завтракал или обедал вместе с товарищами.

Учитывая, что женщины живут дольше, чем мужчины, у пожилых социально изолированных дам существует повышенный риск сердечных приступов. Выход к людям не только улучшит их питание, но и состояние здоровья.

Чтобы узнать больше о способах улучшить свое сердечно-сосудистое здоровье, просмотрите Как нельзя "лечить повышенное давление" и что действительно важно при изменении погоды.

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