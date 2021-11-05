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То, как вы едите, может повысить риск сердечного приступа

То, как вы едите, может повысить риск сердечного приступа

Pexels

Не только то, что вы едите, важно для сердца. Риску сердечных заболеваний способствует и то, как вы едите.

Болезни сердца являются причиной смерти номер один в мире. Выбор продуктов для ежедневного рациона оказывает значительное влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку жареная, жирная и сладкая пища связана с хроническим заболеванием.

Но новое исследование показывает, что не только то, что вы едите, важно. Риску сердечных заболеваний способствует и то, как вы едите.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале «Менопауза» (NAMS), показывает, что среди пожилых женщин питание в одиночестве значительно связано с повышением риска сердечных заболеваний.

Для проведения своего исследования медики из школ медсестер Корейского католического университета, Ульсанского университета и Университета Сэмюн пересмотрели данные о 590 женщинах в постменопаузе старше 65 лет, которые собрали в рамках Национального обследования здоровья и питания в Корее в 2016 году.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые ели более двух раз в день, имели в 2,58 раза больший риск развития стенокардии — формы боли в груди, вызванной снижением притока крови к сердцу, чем те, кто принимал пищу в компании.

По данным Американской кардиологической ассоциации стенокардия часто ассоциируется с ишемической болезнью сердца и коронарными микрососудистыми заболеваниями.

Однако причиной сердечных заболеваний может быть не только одиночество, объясняют исследователи.

Женщины, которые обычно ели наедине, имели «худшие знания о питании и диетологии», чем их коллеги, которые часто обедали с другими.

Более того, они обычно потребляли меньше калорий и углеводов, а также меньше клетчатки, калия и натрия, чем те, кто регулярно завтракал или обедал вместе с товарищами.

Учитывая, что женщины живут дольше, чем мужчины, у пожилых социально изолированных дам существует повышенный риск сердечных приступов. Выход к людям не только улучшит их питание, но и состояние здоровья.

Чтобы узнать больше о способах улучшить свое сердечно-сосудистое здоровье, просмотрите Как нельзя "лечить повышенное давление" и что действительно важно при изменении погоды.

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