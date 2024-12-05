Кто бы мог подумать: продукты, мешающие похудеть

Правильное питание – ключевой фактор для достижения целей в похудении. Однако не все продукты одинаково полезны и питательны организму.

Существует ряд блюд и продуктов, которые выдают себя диетическими, но такими, по сути, не являются. За ними прячутся сюрпризы для тех, кто стремится сбросить лишний вес.

Йогурты с добавками и творожные десерты

В сырке будет всего 100-150 ккал на 100 г (а в йогурте – вдвое меньше), а не 550 как в шоколаде, печенье или конфетах. Эти цифры создают ошибочное убеждение – если десерт прекрасно вписывается в суточную норму калорий, можно их смело добавлять в свое меню и все равно худеть. Однако мы забываем о том, сколько углеводов и сахара содержится в таких продуктах, а белка, который так необходим нашему организму, напротив, минимум. О консервантах и стабилизаторах можно даже не упоминать — их там также в избытке. Поэтому от сладкой молочки следует отказаться во время похудения.

Мюсли, хлопья и гранола

У нас возникает ложная ассоциация, что гранола – прекрасный и диетический вариант для завтрака. Но посмотрим на обратную сторону упаковки с сухим завтраком. В нем обычно содержится около 350 ккал, а углеводов в нем более половины — до 75-80 г на 100 г продукта, сахара, из которых будет 35-40 г. Потому сухие завтраки из рациона лучше исключить полностью.

Сухофрукты

Несмотря на их популярность и репутацию здоровых перекусов, к сухофруктам во время похудения следует относиться с осторожностью. Курага, изюм, сушеный инжир и другие вкусности – достаточно калорийные продукты с высоким содержанием сахара, который становится более концентрированным в процессе сушки.

Кофейные напитки с добавками

Многие привыкли начинать свой день с чашечки ароматного и бодрящего напитка. Если в течение дня выпить более двух чашек кофе с добавками – это лишние калории.

Сыр

В нем содержится большое количество насыщенных жиров, которые могут привести к увеличению уровня холестерина и веса. Согласно исследованию, опубликованному в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, употребление продуктов, богатых насыщенными жирами, связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Замороженные продукты

Привлекательность замороженных полуфабрикатов неоспорима: они будут готовы через несколько минут. Но это плохой выбор для похудения. Пиццы, вареники, пельмени, блинчики, наггетсы являются одними из худших продуктов для потери лишних килограммов.

Вот несколько простых и эффективных способов заменить некоторые продукты их более полезными альтернативами:

Замените продукты с высоким содержанием жиров на более здоровые источники жиров, такие как орехи, семена, авокадо, рыба, оливковое масло и другие нежирные молочные продукты

Замените продукты, богатые углеводами, овощами и фруктами с низким содержанием сахара. Включите в свой рацион такие овощи как брокколи, капуста, листовой салат, огурцы и помидоры, а также фрукты, такие как яблоки, груши, ягоды, апельсины и грейпфруты

Замените продукты с высоким содержанием сахара на продукты, содержащие меньше сахара – натуральные йогурты, кефир, свежие соки и фрукты

Откажитесь от алкоголя и замените его зеленым чаем, водой с лимоном или свежими соками

Ранее мы писали, что в мире набирает популярность диета SIRT, позволяющая быстро сбросить вес. Больше об этом читайте в новости.

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