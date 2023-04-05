Люди могут частично остановить старение – исследование

Человеческое желание "повернуть часы назад" можно найти в легендах и религиях культур по всему миру, не говоря уже о научной фантастике и истории ужасов. Однако наука о том, как именно работает старение, печально известна. Поскольку люди являются долгоживущими существами (по крайней мере, если сравнивать их, скажем, с лабораторными мышами), наиболее подходящей информацией на эту тему являются данные, полученные в результате прямого наблюдения за Homo sapiens.

Однако эпоха больших данных вместе с прогрессом в искусственном интеллекте и машинном обучении помогла ученым понять механику старения и как оно работает в организме человека.

Исследование, опубликованное в конце 2022 года использовало эти новые технологические инструменты, чтобы выяснить, возможно ли повернуть старение человека в обратную сторону. Результаты были опубликованы на сервере препринтов BioRxiv, ожидая экспертной оценки. Исследование анализирует ключевой компонент старения под названием "устойчивость".

"Согласно нашим измерениям, количество людей, демонстрирующих потерю устойчивости, растет в популяции в геометрической прогрессии и удваивается каждые восемь лет, ровно так же быстро, как удваивается уровень смертности", — объясняет Питер Федичев, исследователь долголетия и генеральный директор Geno, — "Как только "устойчивость" теряется… у вас осталось всего несколько лет жизни".

Федичев объясняет, что потеря упругости вызвана необратимым термодинамическим процессом. В исследовании этот "настоящий возраст" описывается как термодинамический биологический возраст (tBA), который "влечет за собой линейный и необратимый дрейф переменных физиологического состояния, снижает устойчивость и способствует экспоненциальному ускорению заболеваемости хроническими заболеваниями и риском смерти".

Несмотря на то, что в исследовании утверждается, что теоретически такой процесс можно остановить, что даст людям приятную награду в виде бессмертия (или, по крайней мере, увеличения долголетия), исследование делает вывод, что изменить возраст человека биологически невозможно.

Предыдущие исследования, опубликованные в начале этого года, продемонстрировали обратное старение у мышей с надеждой, что такая техника применима к человеческим клеткам, но Федичев утверждает, что люди – буквально и переносно – разные животные.

Люди — животные-долгожители. Люди разработали кучу инструментов, которые, по сути, защищают нас от старения на очень длительное время. [Это] означает, чтобы понять, как вмешаться против значительного старения среди людей, нам нужно изучать людей. Мы почти приближаемся к механистическому пониманию старения людей с помощью обширных данных".

Ученые продолжают работать над разными способами, если не вернуть старение назад, то по крайней мере устранить некоторые из его губительных последствий.

Напомним , Австралия готовится провести свой первый клинический опыт по использованию пересадки кишечной микрофлоры для лечения пациентов с раком крови, у которых возникли серьезные осложнения после трансплантации костного мозга.

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