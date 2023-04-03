Революция в лечении рака: в Австралии готовятся к "пересадке кала"

Это будет первый опыт для лечения пациентов с раком крови.

Австралия готовится провести свой первый клинический опыт по использованию пересадки кишечной микрофлоры для лечения пациентов с раком крови, у которых возникли серьезные осложнения после трансплантации костного мозга.

Об этом сообщает newatlas.com.

У больных с посттрансфузионным заболеванием "трансплантат-против-хозяина" (Graft-versus-host disease — GvHD) большинство или все клетки донора атакуют ткани и органы человека, получившего трансплантацию (хозяин). Для людей, получивших трансплантацию костного мозга для лечения рака, GvHD может быть особенно разрушительным.

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"Пересадка костного мозга может быть двусторонним мечом", — сказала доктор Андреа Хенден, клиник-ученый Института медицинских исследований QIMR Бергхофера и врач Рояль Брисбен из женской больницы. "Она спасет жизнь людей с агрессивными формами кровоизлияний, но может унести их жизнь, вызывая разбивающий сердца GvHD".

У пациентов, развивающих GvHD в кишечнике, традиционные методы лечения не работают.

"GvHD особенно тяжело лечить в кишечнике, пациенты часто находятся в больнице на длительном лечении, где они зависимы от ухода за врачами и иммунопрессивными препаратами с интенсивным эффектом", — сказала Хенден. "Традиционная иммунопрессивная стероидная терапия не работает у половины всех пациентов с GvHD".

Исследования показали, что микробиом кишечника или микробиота является важным для поддержания здоровья. Коллекция триллионов микроорганизмов, сосуществующих в здоровом кишечнике, стимулирует иммунную систему, защищает от приступа патогенных микроорганизмов, разлагает потенциально токсичные продукты питания и создает определенные витамины и аминокислоты.

Здесь и приходит на помощь трансплантация микробиоты кишечника (FMT), или как ее называют в народе "трансплантация кала", предназначенная для восстановления здоровья кишечника, популяции микробиоты нездорового человека микробами кала и другими микробами здорового человека.

Как и в случае с донорами крови, доноры микробиоты подвергаются тщательной проверке. Донорство кала тестируется в учреждении, утвержденном Управлением лекарственных средств (TGA), прежде чем его использовать. Трансплантация микробиоты кишечника уже доказала свою большую эффективность в лечении кишечных инфекций.

Надеются, что революционные клинические испытания помогут выявить конкретный микроб, ответственный за улучшение GvHD, с целью предоставления пациентам более простого и целенаправленного лечения в будущем.

"Трансплантация микробиоты кишечника — это действительно отличный новый подход, который может спасти жизнь", — сказала Хенден. "Если мы сможем восстановить здоровый микробиом кишечника у этих пациентов, мы можем потенциально повлиять на иммунную функцию в кишечнике и лечить GvHD более безопасным способом, сохраняющим иммунитет пациента".

Исследование также имеет потенциал раскрыть более эффективные методы лечения таких заболеваний, как болезнь Крона и язвенный колит, которые имеют схожие черты с GvHD.

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