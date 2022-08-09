Первая помощь при травмах глаз: офтальмологи составили план действий

Полномасштабная война с РФ привела к увеличению числа глазных травм.

Большинство из ранений глаз возникает из-за взрывов и их последствий – когда в глаза попадают обломки, а также от ударов взрывной волны.

Что же делать при повреждении глаз осколками, во время химической атаки и при проколе или порезе?

Специалисты Минздрава напоминают правила неотложной медицинской помощи в случае таких травм.

Помните, правильно и вовремя оказанная медицинская помощь снизит тяжелые последствия поражения глаза и увеличит шансы на спасение зрения.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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