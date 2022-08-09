Перша допомога у разі травм очей: офтальмологи склали план дій

Повномасштабна війна з РФ призвела до збільшення кількості травм очей.

Більшість із поранень очей виникає через вибухи та їхні наслідки – коли до ока потрапляють уламки, а також від ударів вибухової хвилі.

Що ж робити у випадку пошкодження очей осколками, під час хімічної атаки та у разі проколу чи порізу?

Фахівці МОЗ нагадують правила невідкладної домедичної допомоги у разі таких травм.

Пам’ятайте, правильно та вчасно надана домедична допомога знизить тяжкі наслідки уражень ока та збільшить шанси на порятунок зору.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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