Надя Дорофєєва повернулася до України і показала, як гуляла Києвом

Так, Надя Дорофєєва у себе на сторінці в Instagram розмістила декілька постів, у яких повідомила, що наразі перебуває в українській столиці – в Києві.

Спочатку Надя поласувала смачною ранковою кавою в одній зі столичних кав'ярень, а потім вирушила до історичного центру Києва і прогулялася Андріївським узвозом.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На відео, яким поділилася Дорофєєва у фотоблогу, вона крокує повз Церкви Миколи Притиска на Контрактовій площі:

"Доброго ранку, мій Києве. Київ – то є вдома", - коротко прокоментувала відео співачка.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Надя Дорофєєва виїхала до Європи, де волонтерила та давала благодійні концерти.

Зазначимо, що днями до Києва повернулася ще одна українська співачка Слава Камінська. Після початку війни артистка виїхала з мамою та дітьми до Нідерландів. Втім, їй там не дуже подобалося. У фотоблогу Камінська ділилася, що українці там чужі. А згодом зірка скаржилася, що її маму вигнали з соціального помешкання, де вони разом жили, після того, як Слава орендувала собі квартиру в Роттердамі.

Слава розповіла, що в Києві вже чула сирени повітряної тривоги та добряче злякалася.

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