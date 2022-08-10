Надя Дорофеева вернулась в Украину и показала, как гуляла по Киеву

Так, Надя Дорофеева у себя на странице в Instagram разместила несколько постов, в которых сообщила, что находится в украинской столице – в Киеве.

Сначала Надя полакомилась вкусным утренним кофе в одной из столичных кафеен, а затем отправилась в исторический центр Киева и прогулялась по Андреевскому спуску.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На видео, которым поделилась Дорофеева в фотоблоге, она идет мимо Церкви Николая Притиска на Контрактовой площади:

"Доброе утро, мой Киев. Киев – это дома", — коротко прокомментировала видео певица.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Надя Дорофеева уехала в Европу, где волонтерила и давала благотворительные концерты.

Отметим, что на днях в Киев вернулась еще одна украинская певица Слава Каминская. После начала войны артистка уехала с мамой и детьми в Нидерланды. Впрочем, ей там не очень нравилось. В фотоблоге Каминская делилась, что украинцы там чужие. А потом звезда жаловалась, что ее маму выгнали из социальной квартиры, где они вместе жили, после того, как Слава арендовала себе квартиру в Роттердаме.

Слава рассказала, что в Киеве уже слышала сирены воздушной тревоги и изрядно испугалась.

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