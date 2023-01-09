Пейте кофе перед дневным сном: получите заряд энергии

Дневной сон помогает повысить эффективность при работе. Оказалось, что кофе перед дремлением поможет получить дополнительный заряд энергии. Когда можно пить кофе перед сном – читайте в материале ТСН.ua.

Чувствуете сонливость – выпейте кофе и подремайте

Если человек регулярно не высыпается, у него возникает состояние, которое исследователи называют "долгом сна". Оно может появляться намеренно (например, когда человек понимает, что у него нет другого выбора, потому что он не успеет совершить свою работу вовремя) или подсознательно.

Чтобы преодолеть сонливость, в течение дня нужно вздремнуть. Некоторые также спасаются с помощью кофе, который насыщает организм энергией, чтобы пережить тяжелый день. С 90-х годов ученые пытаются понять, может ли сочетание этих двух методов помочь получить больше энергии.

Так в исследовании 1997 года приняли участие 12 человек, которые плохо спали из-за работы. Половина ложилась спать на 15 минут, а другая половина выпивала одну большую чашку кофе и через пять минут ложились вздремнуть на четверть часа. После этого они проходили тесты по вождению на специальном тренажере, чтобы исследователи могли понять, как кофе перед сном повлияло на их бдительность.

Хотя простая дрема помогала улучшить самочувствие и внимательность, но дремание с кофе значительно повысило уровень энергии. Выпившие чашечку энергетического напитка перед дневным сном меньше вылетали на встречную полосу во время двухчасовой монотонной поездки на тренажере. А другие (те, кто просто пил кофе или только дремал) показали худшие результаты.

Также чашечка кофе перед дневным сном помогла людям дремать, а не впадать в глубокий сон. После пробуждения они выглядели более свежими и чувствовали себя лучше несколько часов.

Как работает дневной сон после кофе

Пить кофе перед дневным сном нужно / Фото: Pexels

Чтобы понять это, нужно сначала посмотреть, как именно организм перерабатывает кофеин. Когда мы пьем кофе, кофеин остается в желудке некоторое время, а потом перемещается в тонкий кишечник. Именно отсюда он распределяется по всему организму и усваивается. Процесс длится (от выпивания до всасывания) примерно 45 минут.

Но кофеи начинает действовать немного раньше, примерно через полчаса после попадания в организм. Итак, если вы выпьете чашку этого напитка перед коротким дневным сном (до 15 минут), кофе не сможет повлиять на него, потому что просто не успеет. Проснувшись после дремки, вы все еще не ощущаете кофеиновый удар. Лишь через несколько часов тело ощутит влияние кофеина. А все потому, что, хотя это вещество расщепляется в печени, половина его остается в крови еще в течение 4-5 часов (после употребления в среднем 2 больших чашек кофе).

Именно это кофеиновое воздействие после пробуждения и помогает оставаться полным энергии весь день. Однако здесь важно правильно рассчитать время, когда лечь на дневной сон. Иначе можно разрушить производительность и усугубить самочувствие.

Сколько кофе безопасно пить

Хотя и есть доказательства того, что дрема после кофе действительно действенна, безопасно ли пить большое количество этого напитка?

Если рассматривать употребление кофеина, то для нашего организма безопасно выпивать от 300 до 500 мг в день (это 2-3 большие чашки). 70% кофеина превращается в параксантин, не токсичный для человека. Однако, если выпивать более 500 мг, это может вызвать симптомы нервозности, раздражительности, тревоги, беспокойства, а также вызвать повышение сердцебиения, озноб, сильное возбуждение, усиленное выделение мочи, дрожь.

А вот по информации Food Standards Australia New Zealand, 95 мг кофеина в день для детей и 210 мг этого вещества для взрослых могут повышать уровень тревожности.

Проблема еще в том, что кофеин содержится во многих продуктах, которые мы потребляем. Также он входит в состав некоторых лекарств. \

Можно ли назвать способ выпивания кофе перед дневным сном наилучшим для энергии

Хотя вы и сможете зарядиться энергией на несколько часов, такой метод не подходит, чтобы полностью избавиться от сонливости.

Лучшим решением, чтобы быть внимательным и продуктивным, является достаточное количество сна. Он ведь важен для ряда функций тела и мозга. Также достаточное количество сна помогает снизить риск увеличения веса, появления депрессии и сахарного диабета.