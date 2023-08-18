Сплошная польза: 8 причин есть цуккини

Регулярное употребление цуккини в пищу обеспечивает эффективный детокс (выведение всего лишнего из организма), улучшает работу пищеварения и питает микробиом кишечника. Овощи могут быть полезны для укрепления иммунитета, здоровья сердца и печени, а также для нормализации работы нервной системы.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Parade, чтобы узнать полезные свойства цуккини.

Пищевая ценность цуккини

Белок: 4 г

общее содержание жиров: 1 г

углеводы: 10 г

клетчатка: 3 г

кальций: 52 мг

железо: 1 мг

фосфор: 123 мг

калий: 842 мг

цинк: 1 мг

ниацин: 1 мг

фолаты: 78 мкг

бета-каротин: 388 мкг

витамин А: 646 МЕ

лютеин+зеаксантин: 6 850 мкг.

8 преимуществ цуккини для здоровья

1. Это хороший источник клетчатки

Диетология Эбби Шарп говорит, что включение цуккини в рацион мгновенно увеличивает количество получаемой клетчатки. К примеру, она говорит, что чашка цуккини содержит вдвое больше клетчатки, чем чашка макарон. Одна оговорка: диетология Дебби Мерфи говорит, что макароны из цельной пшеницы действительно содержат больше клетчатки, чем цуккини, поэтому все зависит от того, какой тип макарон вы заменяете.

2. Это хорошая низкоуглеводная альтернатива макаронам.

Еще одна причина, почему стало популярным использовать лапшу из цуккини вместо традиционных макаронных изделий, состоит в том, что она содержит гораздо меньше углеводов, что может помочь поддержать здоровую потерю веса. Одна чашка цуккини содержит шесть граммов углеводов, тогда как чашка макарон — 60 граммов углеводов.

3. Употребление цуккини полезно для сердца

Мерфи говорит, что еще одним преимуществом употребления цуккини является то, что они поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Для этого есть несколько причин. Одна из них – вышеупомянутая клетчатка. "Доказано, что диета, богатая продуктами с высоким содержанием клетчатки, такие как цуккини, снижает риск сердечных заболеваний", — говорит она. Мерфи объясняет, что цуккини содержат много пектина, типа растворимой клетчатки, которая может помочь снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП.

Шарп говорит, что витамин С, содержащийся в цуккини, является еще одной причиной, почему они полезны для сердца, поскольку питательное вещество помогает предотвратить окислительный стресс. Цукини содержат еще несколько видов антиоксидантов, также связанных с защитой сердца, включая лютеин и зеаксантин.

4. Цуккини полезны для зрения

Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в цуккине, полезны не только для сердца; обе диетологи утверждают, что это также важные питательные вещества для зрения. "Цукини является хорошим источником антиоксидантов, таких как лютеин и зеаксантин, которые могут снизить риск возрастных заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна", — говорит Мерфи. Кроме лютеина и зеаксантина Шарп отмечает, что цуккини также содержат витамин А, еще одно важное питательное вещество для здоровья глаз.

5. Полезно для мозга

Если одна из ваших целей в области здоровья – защита от снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера, добавьте цуккини в свой список продуктов. "Существуют многообещающие доказательства того, что диета с высоким содержанием фруктов и овощей, богатых антиоксидантами, такими как цуккини, может помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера и деменции", — говорит Мерфи. Шарп добавляет, что цуккини содержат витамины группы В, которые также важны для работы мозга.

6. Цуккини особенно полезно есть беременным

Обе диетологи отмечают, что цуккини содержат фолат, который является особенно важным питательным веществом во время беременности. "Фолаты важны для энергетического обмена и особенно важны на ранних сроках беременности для предотвращения дефектов нервной трубки", — говорит Шарп.

"Низкий уровень фолатов может увеличить риск дефектов нервной трубки во время беременности", — добавляет Мерфи. Но она говорит, что даже если вы не беременны, фолаты все равно важны, поскольку это питательное вещество играет важную роль в росте и восстановлении клеток.

7. Цуккини увлажняет

Цуккини состоят из 80-90% воды (даже в вареном виде), что делает их супергидратирующей пищей. Особенно летом приятно знать, что этот сезонный овощ может помочь вам достичь ваших целей по гидратации.

8. Регулярное употребление цуккини может помочь защититься от хронических заболеваний

Поскольку цуккини содержат много антиоксидантов, значит, их регулярное употребление может помочь защитить организм от воспаления. Хронический уровень воспаления может привести к заболеваниям, включая рак. Это преимущество, которое имеют все фрукты и овощи.

Благодаря своим многочисленным преимуществам для здоровья и универсальности, это отличный продукт, который следует добавлять в свой рацион.

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