Суцільна користь: 8 причин їсти цукіні

Регулярне вживання цукіні у їжу забезпечує ефективний детокс (виведення усього зайвого з організму), покращує роботу травлення і живить мікробіом кишківника. Овоч може бути корисним для зміцнення імунітету, здоров'я серця і печінки, а також для нормалізації роботи нервової системи.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Parade, аби дізнатися про корисні властивості цукіні.

Харчова цінність цукіні

Білок: 4 г

загальний вміст жирів: 1 г

вуглеводи: 10 г

клітковина: 3 г

кальцій: 52 мг

залізо: 1 мг

фосфор: 123 мг

калій: 842 мг

цинк: 1 мг

ніацин: 1 мг

фолати: 78 мкг

бета-каротин: 388 мкг

вітамін А: 646 МО

лютеїн + зеаксантин: 6 850 мкг.

8 переваг цукіні для здоров'я

1. Це хороше джерело клітковини

Дієтологиня Еббі Шарп каже, що включення цукіні до раціону миттєво збільшує кількість клітковини, яку ви отримуєте. Наприклад, вона каже, що чашка цукіні містить вдвічі більше клітковини, ніж чашка макаронів. Одне застереження: дієтологиня Деббі Мерфі каже, що макарони з цільної пшениці насправді містять більше клітковини, ніж цукіні, тому все залежить від того, який тип макаронів ви замінюєте.

2. Це хороша низьковуглеводна альтернатива макаронам

Ще одна причина, чому стало популярним використовувати локшину з цукіні замість традиційних макаронних виробів, полягає в тому, що вона містить набагато менше вуглеводів, що може допомогти підтримати здорову втрату ваги. Одна чашка цукіні містить шість грамів вуглеводів, тоді як чашка макаронів — 60 грамів вуглеводів.

3. Вживання цукіні корисне для серця

Мерфі каже, що ще однією перевагою вживання цукіні є те, що вони підтримують здоров'я серцево-судинної системи. Для цього є кілька причин. Одна з них — вищезгадана клітковина. “Доведено, що дієта, багата на продукти з високим вмістом клітковини, такі як цукіні, знижує ризик серцевих захворювань”, — каже вона. Мерфі пояснює, що цукіні містять багато пектину, типу розчинної клітковини, яка може допомогти знизити рівень “поганого” холестерину ЛПНЩ.

Шарп каже, що вітамін С, який міститься в цукіні, є ще однією причиною, чому вони корисні для серця, оскільки поживна речовина допомагає запобігти окислювальному стресу. Цукіні містять ще кілька видів антиоксидантів, які також пов'язані із захистом серця, включаючи лютеїн і зеаксантин.

4. Цукіні корисні для зору

Лютеїн і зеаксантин, що містяться в цукіні, корисні не тільки для серця; обидві дієтологині стверджують, що це також важливі поживні речовини для зору. “Цукіні є хорошим джерелом антиоксидантів, таких як лютеїн і зеаксантин, які можуть знизити ризик вікових захворювань очей, таких як дегенерація жовтої плями”, — каже Мерфі. Окрім лютеїну та зеаксантину, Шарп зазначає, що цукіні також містять вітамін А, ще одну важливу поживну речовину для здоров'я очей.

5. Корисно для мозку

Якщо однією з ваших цілей у сфері здоров'я є захист від зниження когнітивних функцій та хвороби Альцгеймера, додайте цукіні до свого списку продуктів. “Існують багатообіцяючі докази того, що дієта з високим вмістом фруктів і овочів, багатих на антиоксиданти, таких як цукіні, може допомогти знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера і деменції”, — говорить Мерфі. Шарп додає, що цукіні містять вітаміни групи В, які також важливі для роботи мозку.

6. Цукіні особливо корисно їсти вагітним

Обидві дієтологині зазначають, що цукіні містять фолат, який є особливо важливою поживною речовиною під час вагітності. “Фолати важливі для енергетичного обміну і особливо важливі на ранніх термінах вагітності для запобігання дефектам нервової трубки”, — каже Шарп.

“Низький рівень фолатів може збільшити ризик дефектів нервової трубки під час вагітності”, — додає Мерфі. Але вона каже, що навіть якщо ви не вагітні, фолати все одно важливі, оскільки ця поживна речовина відіграє важливу роль у рості та відновленні клітин.

7. Цукіні зволожує

Цукіні складаються з 80-90% води (навіть у вареному вигляді), що робить їх супергідратуючою їжею. Особливо влітку приємно знати, що цей сезонний овоч може допомогти вам досягти ваших цілей з гідратації.

8. Регулярне вживання цукіні може допомогти захиститися від хронічних захворювань

Оскільки цукіні містять багато антиоксидантів, це означає, що їх регулярне вживання може допомогти захистити організм від запалення. Хронічний високий рівень запалення може призвести до захворювань, включаючи рак. Це перевага, яку мають усі фрукти та овочі.

Завдяки своїм численним перевагам для здоров'я та універсальності, це чудовий продукт, який варто додавати до свого раціону.

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