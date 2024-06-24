Актора із "Піратів Карибського моря" вбила акула

Професійного серфінгіста та рятівника Тамайо Перрі, який знімався у фільмі "Пірати Карибського моря: На дивних берегах", вбила акула.

Трагічний інцидент стався у неділю, 23 червня, біля Козячого острова, Гаваї, США. Як пише The Sun, 49-річний Тамайо Перрі працював там рятувальником. У перерві між робою чоловік вирішив позайматися серфінгом, коли на нього напала акула.

Тамайо Перрі / Фото: instagram.com/oahusurfingexperience

Тіло серфінгіста, який отримав чимало укусів, знайшли рятувальники. Перрі доправили до лікарів, однак травми виявилися не сумісні з життям. Медикам нічого не лишалося, окрім як констатувати смерть.

"Тамайо Перрі був рятувальником, якого любили всі, відомим на Північному узбережжі професійним серфінгістом, відомим у всьому світі. Ми висловлюємо співчуття родині Тамайо. Ми просимо приватності для його сім'ї у цей тяжкий час", - висловився Курт Лагер, керівник служби океанічної безпеки.

Тамайо Перрі / Фото: instagram.com/oahusurfingexperience

Зазначимо, Тамайо Перрі прославився своїми ролями у культових фільмах. Зокрема, він зіграв у таких картинах, як "Пірати Карибського моря: На дивних берегах", "Блакитна хвиля" та інших. Однак найбільше він любив водний спорт, тож протягом багатьох років займався серфінгом. Своє життя Перрі присвятив тому, аби бути рятувальником на воді.

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