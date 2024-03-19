Американський безпілотник аварійно приземлився у Польщі

Про причини аварійної посадки не повідомляється.
У Польщі 18 березня 2024 року після 23:00 поблизу Мирославця сталася аварійна посадка безпілотного літака Збройних сил США, який летів у повітряному просторі Польщі.
Про це інформує Генштаб Збройних сил Польщі у повідомленні у соціальних мережах.
"Неозброєний безпілотний літальний апарат MQ9 Reaper ВПС США в Європі, який виконував планові щоквартальні тренування в аеропорту Мирославця, втратив зв’язок з базою", - йдеться у повідомленні.
Приземлення відбулося відповідно до процедур у безпечній нежилій зоні.
Місце події охороняється спецслужбами, а слідчі дії проводить військова поліція.
Як повідомлялося, вночі проти 18 березня росіяни здійснили атаку "Shahed" та ракетами по Україні. Сили ППО знищили 17 дронів із 22 випущених.
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