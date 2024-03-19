Американский беспилотник аварийно приземлился в Польше

О причинах аварийной посадки не сообщается.

В Польше 18 марта 2024 после 23:00 вблизи Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного самолета Вооруженных сил США, летевшего в воздушном пространстве Польши.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Польши в сообщении в социальных сетях.

"Невооруженный беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США в Европе, выполнявший плановые ежеквартальные тренировки в аэропорту Мирославца, потерял связь с базой", — говорится в сообщении.

Приземление произошло в соответствии с процедурами в безопасной необитаемой зоне.

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Место происшествия охраняется спецслужбами, а следственные действия производит военная полиция.

Как сообщалось, ночью против 18 марта россияне совершили атаку "Shahed" и ракетами по Украине. Силы ПВО уничтожили 17 дронов из 22 выпущенных.

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