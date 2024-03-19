Американский беспилотник аварийно приземлился в Польше

О причинах аварийной посадки не сообщается.
В Польше 18 марта 2024 после 23:00 вблизи Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного самолета Вооруженных сил США, летевшего в воздушном пространстве Польши.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Польши в сообщении в социальных сетях.
"Невооруженный беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США в Европе, выполнявший плановые ежеквартальные тренировки в аэропорту Мирославца, потерял связь с базой", — говорится в сообщении.
Приземление произошло в соответствии с процедурами в безопасной необитаемой зоне.
Место происшествия охраняется спецслужбами, а следственные действия производит военная полиция.
Как сообщалось, ночью против 18 марта россияне совершили атаку "Shahed" и ракетами по Украине. Силы ПВО уничтожили 17 дронов из 22 выпущенных.
Читайте также:
- Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: какие последствия атаки БпЛА
- Ракетный удар по Николаеву: выросло количество пострадавших
- Россияне сбросили КАБ на пожарную часть в Харьковской области: какие последствия (фото)