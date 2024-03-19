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Астрологический прогноз на 19 марта

Астрологический прогноз на 19 марта

Фонтан - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для новых начинаний, особенно если они связаны с созиданием. Принятое в этот день решение окажется единственно верным. 

Символ дня: фонтан.

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой, янтарный, медовый. 

Счастливые камни дня: янтарь, уваровит, хризолит, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: кости грудины. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро – даже люди с серьезными проблемами могут почувствовать облегчение, а то и вовсе – излечить. 

Питание дня: диета и голодание находятся под запретом, особую пользу принесут травяные – в том числе и лечебные – чаи, а также овощные и фруктовые соки. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически. 

Дачные работы дня: можно черенковать и прививать плодовые деревья, а вот от обрезки веток, чтобы не погубить дерево, необходимо отказаться. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и создавать талисманы, цель которых – привлекать удачу в делах, бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на яркие краски и увлекательный сюжет, вещими не являются. 

Табу дня: нельзя отправляться в путешествия. 

Цитата дня: "Если кто-то хочет тебя прижать, то сильнее всего ты досадишь ему, если сделаешь вид, что он тебя совсем не беспокоит" (Кен Кизи). 

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