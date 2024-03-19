Астрологічний прогноз на 19 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для нових починань, особливо якщо вони пов'язані з творенням. Ухвалене в цей день рішення виявиться єдино правильним.

Символ дня: Фонтан

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий, бурштиновий, медовий.

Щасливі камені дня: бурштин, уваровіт, хризоліт, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко — навіть люди з серйозними проблемами можуть відчути полегшення, а то й зовсім видужати.

Харчування дня: дієта та голодування перебувають під забороною, особливу користь принесуть трав'яні – зокрема і лікувальні – чаї, а також овочеві та фруктові соки.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

Дачні роботи дня: можна живити і щеплювати плодові дерева, а ось від обрізування гілок, щоб не занапастити дерево, необхідно відмовитися.

Магія та містика дня: можна читати змови та створювати талісмани, мета яких – залучати талан у справах, бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі, незважаючи на яскраві фарби та захопливий сюжет, віщими не є.

Табу дня: не можна вирушати у подорожі.

Цитата дня: «Якщо хтось хоче тебе притиснути, то найсильніше ти допечеш йому, якщо вдаси, що він тебе зовсім не турбує» (Кен Кізі).

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