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Amnesty International перегляне свій скандальний звіт щодо війни в Україні

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Amnesty International перегляне свій скандальний звіт щодо війни в Україні

Фото: Associated Press

Після скандального звіту, який звинувачує українських військових у тому, що вони створюють небезпеку для мирного населення своєю бойовою тактикою, правозахисна організація Amnesty International хоче переглянути своє дослідження.

Згідно із заявою організації, незалежні експерти ретельно вивчать цей процес.

Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

Нещодавно організація опублікувала звіт, в якому українських військових звинуватили в тому, що їхня тактика ведення бойових дій наражає на небезпеку мирних жителів. Цей звіт викликав широку критику не лише в Україні, а й в усьому світі.

Водночас Amnesty підкреслила, що "такі порушення жодним чином не виправдовують неспровокований напад Росії, в результаті якого загинули та були поранені незліченна кількість цивільних осіб".

Зазначимо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що для скандального звіту організація Amnesty International використовувала свідчення людей, що перебували у фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях.

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